На Черноченском мосту неудачно встретились такси и джип



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за ДТП на Карпинского парализовано движение. Там столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, перекрывшие дорогу. Есть мнение, что все остались целы. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург













О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы. Они говорят, что виноват, скорее всего, таксист. Водитель хотел совершить маневр, который завершился столкновением с джипом. Сейчас автомобили затрудняют движение по мосту, но, к счастью, никто не пострадал. На место аварии уже прибыли специалисты, которые выяснят наверняка – кто виновен и что на самом деле случилось. Пока что никаких официальных данных не поступало.