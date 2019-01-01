Актер Кристиан Бэйл не хочет больше худеть и толстеть ради ролей



Напоминаем, что в последний раз актер сильно поправился для фильма «Власть» - ему пришлось набрать 20 килограммов, чтобы сыграть политика Дика Чейни, говорится в РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к инокритики номинировали Трампа на премию «Золотая малина». (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Дело в том, что Бэйл считал, будто набранный или сброшенный вес поможет ему по-настоящему житься в роль того или иного персонажа. Известно, что это может сказываться на здоровье – именно о нем забеспокоился актер, заявив, что не будет «продолжать в таком духе», так как «смерть смотрит мне прям в лицо». Помимо прочего, Бэйл заявил, что жалеет свою жену, которой приходится постоянно привыкать к его новому весу.