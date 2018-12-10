Эксперты рассказали, чем лучше подкармливать птиц зимой



Некоторые другие предпочтут овсяные хлопья и семена подсолнечника, объясняют специалисты Мосприроды. Кроме того, важно правильно делать скворечники – у них не должно быть острых углов, чтобы птички не поранились. Все это позволит пернатым пережить любые морозы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области для дорог попробуют использовать влажную соль . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Некоторые другие предпочтут овсяные хлопья и семена подсолнечника, объясняют специалисты Мосприроды. Кроме того, важно правильно делать скворечники – у них не должно быть острых углов, чтобы птички не поранились. Все это позволит пернатым пережить любые морозы.

Специалисты призывают россиян заботиться о птицах, но с умом. Так, например, ни в коем случае нельзя кормить их сдобой. Птицы зато обрадуются меню, состоящему из сала, а также творога. Эти ингредиенты можно смешать с белым хлебом и зеленью и тогда получится великолепный ужин для водоплавающих птиц.