Из-за ДТП на Карпинского парализовано движение

В результате столкновения оба транспортных средства встали так, что другим просто невозможно протиснуться. Автомобилистам приходится объезжать место аварии, некоторые выезжают на тротуары. Очевидцы пишут, что, в целом, легковушки могут проехать, но точно не машины крупнее, а тем более автобусы.



Затор образовался у дома 36 на Карпинской улице. Неизвестно, что стало причиной ДТП, а также не уточняется, пострадал ли кто-нибудь. Пока что не поступало никакой официальной информации – обо всем известно только со слов петербуржцев, находившихся неподалеку.



