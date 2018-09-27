В Петербурге собирают деньги на фильм о балете Мариинки во время блокады



На данный момент сценарий фильм полностью готов, также утвержден актеры и локации. Некоторые сцены снимут в Выборге, но большая часть из них состоится в Санкт-Петербурге, говорится в ТАСС. Режиссер «Ленинградской сюиты» хочет завершить работу уже к концу текущего года.



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что министерство культуры рассмотрит прокатную заявку комедии о блокаде “Праздник” . К слову, это один из самых скандальных фильмов о блокаде последних лет. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) На данный момент сценарий фильм полностью готов, также утвержден актеры и локации. Некоторые сцены снимут в Выборге, но большая часть из них состоится в Санкт-Петербурге, говорится в ТАСС. Режиссер «Ленинградской сюиты» хочет завершить работу уже к концу текущего года.

Известно, что над лентой трудятся уже на протяжении нескольких лет. Скорее всего, фильм получит название «Ленинградская сюита». Он объединит в себе художественную и документальную ленту – в нее войдут отрывки с интервью блокадников.