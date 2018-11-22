Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности россиян



В итоге, Чубайс уверил, что представительница министерства иностранных дел переврала и исказила факты, но все равно признал ее победу над собой. Таким образом, спор прекратился в Facebook.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Россия выплатила часть внешнего долга в 2018 году. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Чубайс, в свою очередь, отметил, что считает себя эффективным специалистом, так как при нем экономическая ситуация в стране якобы улучшилась. Захарова, в очередной раз не согласившись с ним, назвала период ужасным.