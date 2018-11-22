Сегодня
21 января, понедельник
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности россиян

23:19
Тэги: чубайс, захарова, бедность, россияне
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: чубайс, захарова, бедность, россияне



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Кержаков считает, что «Зенит» должен уступить Паредеса
  • Петербуржцы, проживающие в доме на Маршала Тухачевского, жалуются на ужасный запах
  • За неделю в Боткинскую больницу доставили свыше 300 жителей с гриппом: пятеро в реанимации
  • Петербурженка, которую поджег восьмиклассник, вернулась домой
  • В январе 2019 года в Санкт-Петербурге самую большую заплату получает директор по маркетингу
  • Россия выплатила часть внешнего долга в 2018 году
  • Увеличивается число жертв взрыва на корабле в Керченском проливе: погибли 11 человек
  • С петербургских улицы вывезли более 1 миллиона кубометров снега
  • Роскомнадзор устроил облаву на proxy-серверы для Telegram: заблокировано более тысячи
  • Ученые со всего мира посетят Петербург ради Менделеевского съезда
  • Санкт-Петербург пообещали привести в порядок ко Дню освобождения Ленинграда от блокады
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
22 ноября 2018
РАНХиГС заявил, что пятая часть граждан России вынуждена жить в условиях жесткой экономии
20 января
Россия вернулась на докризистный уровень потребления
17 января
Аналитики выснили, за что больше всего стыдно россиянам
5 января
В Гвинейском заливе местные пираты ограбили судно с российской командой и похитили шестерых
24 декабря 2018
Кредитная история в ноябре у россиян вышла на 814 млрд рублей
19 декабря 2018
Жителей России спросили, как они относятся к браку: результаты хуже, чем 6 лет назад
13 декабря 2018
Жителей России спросили, что они загадывают для себя под новогодний бой курантов

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
ВРИО губернатора Петербурга Беглов попал в снежный плен
ВРИО губернатора Петербурга Беглов попал в снежный плен
Беглов попрощался с четырьмя вице-губернаторами
Беглов попрощался с четырьмя вице-губернаторами
Ленобласть вошла в топ лучших зимних курортов
Ленобласть вошла в топ лучших зимних курортов
Дрозденко озвучил причину взрыва на заводе “Полипласт С-З” в Кингисеппе
Дрозденко озвучил причину взрыва на заводе “Полипласт С-З” в Кингисеппе
Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить
Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить
Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
^ Наверх