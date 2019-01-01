Кержаков считает, что «Зенит» должен уступить Паредеса

Известно, что если Паредеса все-таки продают, то его место займет Милан Бадель. Его стоимость оценивается в 13 миллионов евро, но «Зенит» планирует торговаться. Таким образом, к «сине-бело-голубым» может присоединиться новый игрок совсем скоро.





Напоминаем, что Кержаков раньше играл за «Зенит», а сейчас, закончив карьеру, тренирует юношескую сборную страны.







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