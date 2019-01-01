За неделю в Боткинскую больницу доставили свыше 300 жителей с гриппом: пятеро в реанимации





В Роспотребнадзоре отметили, что показатели не выходят за средние сезонные цифры — а значит об эпидемии говорить не стоит





За неделю 14-20 января в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга привезли свыше 300 человек с гриппом: пятерых отправили в реанимацию, сообщили в больнице 21 января. При этом данные свидетельствуют, что заболеваемость в Санкт-Петербурге как будто идет на спад — с 7 по 13 января в больницу попали 417 человек.С 17 декабря больницу посетили 1625 человек с подозрением на грипп. В больнице сообщают, что свиной грипп находят у четверти из тех, кто приезжает с подозрением на ОРВИ.