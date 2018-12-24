Петербуржцы, проживающие в доме на Маршала Тухачевского, жалуются на ужасный запах



«004 все присылает аварийки, которые ничего не могут исправить», - пишет пользовательница.

Напоминаем, что это – не первая коммунальная авария в доме номер 43. В прошлый раз все начиналось так же – вонь и дым, что привело к отключению отопления.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Белградской улице снова прорвало трубу с горячей водой . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург











Жалобы стали появляться в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что подобное случается не в первый раз. Мало того, что жутко пахнет в подъезде, так вонь проникает и в квартиры. Источником дыма называют подвал – в результате, лестница на первом этаже покрыта льдом и во всех жилых помещениях дурно пахнет. Петербуржцы сообщают, что звонили в ЖЭК, но им отказались помочь.