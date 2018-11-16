Петербурженка, которую поджег восьмиклассник, вернулась домой

Напоминаем, что страшный инцидент случился с 14-летней девочкой. Известно, что знакомый школьницы облил ее керосином и поджог. В результате она получила травмы головы, лица, рук и туловища.



Юношу отправили под арест до 14 января 2019 года, а девочка долгое время лежала в реанимации. Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав, говорится на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.







