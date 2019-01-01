В январе 2019 года в Санкт-Петербурге самую большую заплату получает директор по маркетингу





Список самых привлекательных (в денежном отношении) вакансий возглавляет должность директора по маркетингу — на этом посту можно зарабатывать от 200 тысяч рублей в месяц. За ним идет позиция врача терапевта-стоматолога-ортопеда — 170 тысяч рублей.





На третьей строчке переводчики с китайского языка, сообщает Superjob – специалисты по восточным языкам могут получать от 150 тысяч. Примерно столько же может зарабатывать менеджер продаж отопительного оборудования. По-прежнему высокие зарплаты у хороших программистов — специалист по микроконтроллерам может рассчитывать на такой же оклад в 150 тысяч.





Портал Superjob сообщил о наиболее высокооплачиваемых вакансиях в Санкт-Петербурге на начало 2019 года, сообщили Gazeta.SPb сотрудники портала.