Кинокритики номинировали Трампа на премию «Золотая малина»



Дело в том, что они снимались в "Фаренгейт 11/9" вместе, говорится в ТАСС.



Известно, что Трамп уже становился обладателем «Золотой малины» за участие в фильме «Призраки этого не делают». Президент Америки продолжает покорять экраны – наверняка вы могли заметить его появление в «Один дома».



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп похвалил футболистов, которые съели тысячу бургеров в Белом доме. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Вместе с Трампом за «Золотую малину» поборется также Джонни Депп – стоит ли расстраиваться, находясь в такой компании, еще непонятно. Известно, что президент Америки может получить также приз в номинации «Худший актерский дуэт». Вместе с Трампом критикуют его жену – Меланью.