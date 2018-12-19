Россия выплатила часть внешнего долга в 2018 году



Напоминаем, что до этого стало известно о закупке Банком России рекордного золота. На данный момент в ЦЬ хранится рекордное количество металла.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Санкт-Петербург в 2018 году больше заработал, чем потратил. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Известно, в начале 2018 года Россия была должна почти 530 миллиардов долларов. Казалось бы, отличный результат очевиден. Экономисты утверждают, что, с одной стороны, это – отличная новость, а с другой – уменьшение долга не говорит ни о чем хорошем для россиян. Дело в том, что задолженность снизилась за счет введения санкций, а также в результате слабого экономического развития. Россия практические не занимает, но при этом не слишком много и имеет, передает информационное агентство Regnum.