Увеличивается число жертв взрыва на корабле в Керченском проливе: погибли 11 человек





Как сообщают экстренные службы, корабли встали на якорь в месте для этого не предназначенном, передает ТАСС.





ЧП произошло в понедельник 21 января: на судах “Маэстро” и “Кандий” бушует пламя. Удалось спасти 14 человек — турков и индийцев; граждан других стран, в том числе России, на борту не было. Росморречфлот сообщил, что суда путешествуют под флагом африканской страны Танзания.





После взрыва на одном из кораблей недалеко от Керченского пролива погибло 11 человек, сообщает Росморречфлот. Появились первые версии причин трагедии: топливо перегружали с одного борта на другой — тогда и произошел взрыв.