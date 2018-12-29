С петербургских улицы вывезли более 1 миллиона кубометров снега

Сейчас активней всего убираются в Калининском и Выборгском районах. Тем временем большинство жалоб звучат от жителей Центрального района.





В администрации уже утвердили штрафы за неубранный снег с крыш, но это не всегда эффективно, ведь некоторые дома никому не принадлежат.