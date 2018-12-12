Роскомнадзор устроил облаву на proxy-серверы для Telegram: заблокировано более тысячи





В конце 2018 года в СМИ сообщили, что в Роскомнадзоре совершенствуют методы блокировки ресурсов и приложений. Предполагалось, что ведомство потратит на это около 20 млрд рублей, но в Росмкомнадзоре эти цифры опровергли.





Telegram запрещен в России с апреля 2018 — при этом его пользователи активно используют proxy и VPN для обхода блока Роскомнадзора. По данным Mediascope ежемесячная аудитория мессенджера к середине осени достигла почти 10 млн человек.





Более тысячи proxy-серверов для мессенджера Telegram недоступны с понедельника 21 января, сообщает сервис “Эшер II”, следящий за блокировками.