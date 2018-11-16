Ученые со всего мира посетят Петербург ради Менделеевского съезда



Результатом мероприятий станут новые совместные проекты, а также обмен накопленным опытом и идеями.

Напоминаем, что ученый Дмитрий Менделеев сделал многое для науки в России. Он погиб в Санкт-Петербурге, когда ему было 72 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что впервые в истории на Луне выросло растение в условиях лунной гравитации . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Этой знаменательной дате посвятят около 300 мероприятий по всей России. Одним из них и самым грандиозным станет Менделеевский съезд, который посетят ученые со всех точек планеты. Среди них будут обладатели Нобелевской премии – всего Петербург готовится принять около двух тысяч представителей научного сообщества. Сейчас в северной столице делают все, чтобы встреча прошла удачно, говорится в сообщении администрации города.