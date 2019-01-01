Санкт-Петербург пообещали привести в порядок ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

Уборку снега усложняет то, что снегоплавильные пункты слишком перегружены. Поэтому огромное количество осадков ждет своей очереди, прежде чем город избавится от него.





«Я думаю, что мы с этой ситуацией справимся. У «Водоканала» также есть понимание, как с этим бороться», - заметил вице-губернатор.



