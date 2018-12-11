На Манежной площади Санкт-Петербурга на три дня откроется “Улица Жизни” начиная с 25 января





На Манежной площади, Малой Садовой и Итальянской ул. покажут военную технику, установят противотанковые крестовины, расставят укрытия от обстрелов. Окна затянут сетками и заклеят крест-накрест, сообщили в правительстве.





По репродукторам расскажут об боевых операциях ленинградцев и жизни города в блокаду. На площади установят экраны, на которых покажут кадры военной хроники, сообщили в Смольном.





В центре Петербурга представят проект “Улица Жизни” с 25 по 27 января, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга.