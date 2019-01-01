Нелегальный автобус стал поводом для разборок в Тосненском районе

На место инцидента прибыли крепкие мужчины на Мерседесах, которые преградили путь инспекторам и транспортному средству. Они вышли из автомобилей и предложили решить вопрос «по-мужски». Инспекторы, кажется, были готовы принять участие в конфликте, но в кульминационный момент подъехали полицейские. В эту же секунду мужчины поспешили скрыться с места.