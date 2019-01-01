Молодой человек обнаружил в ванной тело повешенной девушки в Кировске



О трагедии он сообщил в правоохранительные органы. Пока непонятно, как именно все произошло. Специалисты уже разбираются в обстоятельствах дела, говорится в АН «Оперативное прикрытие», которое ссылается на свои источники.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту гибели 14-летней девочки во время пожара на проспекте Сизова. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) О трагедии он сообщил в правоохранительные органы. Пока непонятно, как именно все произошло. Специалисты уже разбираются в обстоятельствах дела, говорится в АН «Оперативное прикрытие», которое ссылается на свои источники.

Известно, что молодой человек пришел к своей возлюбленной, которая проживала на улице Пушкина в городе Кировск Ленинградской области, после 10 часов вечера. К его несчастью, он обнаружил ее мертвой в ванной комнате – по предварительным данным, смерть наступила в результате повешения.