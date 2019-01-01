В Сосновом Бору будут судить уклонистов от армии



На них завели уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Согласно этой статье, они могут отделаться либо штрафом, либо обаятельными работами. Также их могут отправить за решетку на срок до двух лет, говорится в «Уголовном кодексе».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области 23-летний парень заработал уголовное дело, уклоняясь от призыва в армию. Он «косил» на протяжении нескольких лет, избегая военного комиссариата. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

На них завели уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Согласно этой статье, они могут отделаться либо штрафом, либо обаятельными работами. Также их могут отправить за решетку на срок до двух лет, говорится в «Уголовном кодексе».

Известно, что их призывали в 2018 году, но они решили проигнорировать кампанию, сообщает «Маяк», ссылаясь на источник в прокуратуре Ленинградской области. Им это не сошло с рук и теперь юношам грозит реальный тюремный срок, вместо одного года службы.