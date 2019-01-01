В Гатчинском районе 700 человек переселят в хорошее жилье

Так, известно, что новоселье ожидают около 390 человек из Сиверского – для них построят более 250 квартир.



В связи с этим обсуждается возведение двух пятиэтажных зданий на улице Военный городок. Кроме того, в Дружной горке в аварийном жилье ожидают расселения 300 человек, говорится в сообщении администрации Ленинградской области. Они переедут жить в 139 новых квартир в трех домах. Таким образом, программа реализуется согласно графику.





В программе примут участие сразу несколько населенных пунктов в Гатчинском районе Ленинградской области. Ее начнут осуществлять уже в текущем году – уже к 2024 году все аварийное жилье окажется пустым.