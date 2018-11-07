Оппозиция Санкт-Петербурга просит списать с населения долги по ЖКХ, как это сделали в Чечне





В ЗакСе обратили внимание на щедрость прокуратуры в Чечне: напомним, Gazeta.SPb сообщила , что жителей республики освободили от долгов на 9 млрд рублей.





Борис Вишневский заявил, что по большинству долгов срок давности давно истек и по ним нельзя требовать возмещения. Под обращением поставили подпись лидеры оппозиции: коммунисты, “ЛДПР”, “СР”, “Партия Роста” и сами яблочники, сообщил Вишневский.





В Госдуме депутат предложил списать долги по всей стране — те, которые образовались более 3 лет назад, сообщили РИА Новости.









Депутаты ЗакСобрания Санкт-Петербурга просят прокурора добиться списания долгов по ЖКХ с граждан, сообщил лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский в Facebook.