«Народная экспертиза» поможет Ленинградской области стать лучше



Благодаря проекту «Народная экспертиза», у людей есть возможность не только пожаловаться на что-то, но и следить за ходом решения проблемы. Все, кто обратился с просьбой, получат ответ, говорится в сообщении администрации Ленинградской области.

«Целевой показатель «Народной экспертизы» – ответить на все вопросы граждан со скоростью реакции на сигнал от нескольких часов до суток», - утверждает вице-губернатор региона.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жителям Ленинградской области выделят 500 млн рублей на воплощение инициатив. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Благодаря проекту «Народная экспертиза», у людей есть возможность не только пожаловаться на что-то, но и следить за ходом решения проблемы. Все, кто обратился с просьбой, получат ответ, говорится в сообщении администрации Ленинградской области.

Больше всего недовольств вызывает состояние дорог и улиц Ленинградской области- на них жаловались больше половины ленинградцев. У многих есть вопросы к свалкам и мусору, а также к не благоустроенности дворов.