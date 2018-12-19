Санкт-Петербург в 2018 году больше заработал, чем потратил



В Смольном утверждают, что Санкт-Петербург в связи с профицитом не должен будет размещать облигации. При этом существует некий кассовый разрыв, с котором необходимо что-то решать, утверждает Евгений Елин в разговоре с «Фонтанкой».



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Захарова и Чубайс продолжили полемику в социальных сетях об экономических достижениях России. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Врио губернатора Санкт-Петербурга считает, что северной столице стоит научиться тратить ровно столько, сколько она может себе позволить. По этой причине он критиковал главу министерства финансов, который не смог правильно спрогнозировать количество доходов и расходов. На данный момент Алексей Корабельников уже отправлен в отставку.