У Керченского пролива загорелось два иностранных судна: после взрыва есть погибший





По имеющейся информации, россияне не пострадали. На место аварии поспешило 10 кораблей, спасли 30 членов команды, один человек погиб, сообщает ТАСС. Большинство людей — граждане Турции и Индии.





Причины взрыва пока официально не названы. Спасательной операцией занимается центр в Новороссийске, сообщает ТАСС.





Танзания — страна в Восточной Африке. В Россию она экспортирует табак и чай, а импортирует зерно.





Напомним, в начале января в Черном море затонул сухогруз, погибло несколько человек. Тогда судно следовало под флагом Панамы, но на борту были в основном россияне и украинцы.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Недалеко от Керченского пролива горят суда под флагом Танзании, передает ТАСС ссылаясь на Росморречфлот 21 января. На одном из кораблей что-то взорвалось.