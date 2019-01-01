«Северная верфь» построит четыре судна для холдинга «Норебо»

Таким образом, каждый морозильный траулер-процессор будет стоить четыре миллиарда рублей. Известно, что их должны построить максимум к 2023 году. Некоторые из них, возможно, будут готовы уже в ближайшее время.





Судна, о которых идет речь, - это современные траулеры, которые перерабатывают рыбу прям на борту. В результате производятся рыбное филе, фарш, икра и другая рыбная продукция.





«Завод заинтересован в длинных сериях из шести-десяти судов», - говорится в сообщении пресс-службы «Северной верфи». На каждом борту умещается до 80 человек.





Напоминаем, что до этого верфь уже изготавливала для «Норебо» сразу шесть судов.







