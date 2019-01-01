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«Северная верфь» построит четыре судна для холдинга «Норебо»
19:58
Тэги: северная верфь, рыба, строительство
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