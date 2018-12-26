Совершаева заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналам, хвалящим Александра Беглова





Совершаева отметила, что Telegram по-прежнему находится под запретом. При этом, по мнению чиновницы, в каналах мессенджера, о которых идет речь, она сама представляется не в лучшем свете.





Как сообщает издание, в Telegram действует несколько каналов, хвалящих все действия врио губернатора Александра Беглова. При этом в социальных сетях к губернатору высказывают постоянные претензии — в том числе, за неубранный снег.





Роскомнадзор начал блокировать мессенджер в апреле 2018 года. При этом большинство пользователей обходят блокировки с помощью систем proxy.





Любовь Совершаева, кандидат на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга заявила, что не связана с Telegram-каналами, хвалящими власть, сообщает “Фонтанка”. Вопрос об этом поднял лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский в понедельник 21 января.