Запах на Васильевского острова, возможно, вызван аварией на складе удобрений в порту





Как сообщает издание, погрузчик снес несущую опору и у склада упала крыша, информацию подтвердили в порту. При этом в МЧС данные подтвердить не смогли - к ним сотрудники порта не обращались, сообщает РБК со ссылкой на МЧС.





Напомним, ранее вице-губернатор Николай Бондаренко предположил, что запах вызван отходами в канализации. Службы всего города не смогли точно назвать природу неожиданного запаха. В Роспотребнадзоре заявили, что в пробах воздуха не нашли ничего опасного.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

В Санкт-Петербурге последние несколько дней на Васильевского острова чувствовали необычный запах: в СМИ предположили, что причина в падении крыши склада удобрений в морском порту, сообщает “Фонтанка” 21 января.