«Метрострой» предрекает техногенную катастрофу после решения Смольного о расторжении контрактов





В компании заявили, что эти действия продиктованы некомпетентностью заказчика, который сделал все для того чтобы завести ситуацию в тупик. Заказчик не выполнял свои обязательства на протяжении нескольких лет по всем контрактам, считают в организации.





В компании также отметили, что после расторжения контрактов нависнет угроза безопасности уже существующих подземных выработок и сооружений расположенных на поверхности в зоне ведения подземных работ.





"Даже однодневный простой выработки без соответствующего содержания может привести к аварийной ситуации. Халатное отношение должностных лиц заказчика может привести к техногенной катастрофе и не понимать этого – недопустимо", - сообщили Gazeta.SPb в «Метрострое».





Напомним, сегодня в администрации правительства Петербурга заявили о том, что Смольный расторгает контракты на строительство объектов метрополитена с компанией «Метрострой».





Причиной расторжения контрактов стало грубое неисполнение со стороны генеральной подрядной организации условий госконтрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ.





Ранее сообщалось о том, что «Дирекция транспортного строительства» подала иск к ОАО "Метрострой" на 2,8 млрд рублей. (Майя Брик,Gazeta.SPb)

Компания «Метрострой» прокомментировала решение Смольного расторгнуть контракты с организацией.