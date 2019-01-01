Сеть магазинов “Дикси” срастется с алкогольными маркетами “Бристоль” и “Красное и белое”





Недавно в сети появилась информация о том, что сеть Полушка продаст часть своих магазинов в Санкт-Петербурге. Крупнейшими ритейлерами считаются группа X5 Retail Group, сети “Магнит” и “Лента”. При этом новому холдингу придется соперничать еще и с “Интерторгом”, который приобретет часть магазинов “Полушки” и превратит их в маркеты Spar и “Народная семья”.





Сеть “Дикси” срастется с алкогольными маркетами “Бристоль” и “Красное и белое” в единое предприятие, сообщили компании 21 января. По их заявлению, они превратятся в третьего крупнейшего ритейлера в России. Контрольный пакет акций отойдет учредителям “Дикси” и “Бристоля” Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву. Всего к сетям сейчас относится более 13 тысяч маркетов.