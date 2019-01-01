В Петербурге будут судить тюремного врача за смерть заключённой с онкологическим заболеванием





Как полагает обвинение, в сентябре 2015 года в больницу для лечения онкозаболевания поступила Екатерина Нусалова, которая отбывала наказание за незаконный оборот наркотиков по приговору Первомайского районного суда Мурманска.



Зная о том, что осужденной был выставлен онкологический диагноз и ей рекомендовано лечение в специализированном отделении онкологии, обвиняемый не организовал и не проконтролировал назначение и проведение лечения. Нусалова скончалась 16 июля 2016 года в ГО БУЗ «МО МСЧ «Севрыба».





Сторона обвинения просила признать фигуранта виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Сторона защиты просила оправдать.





Ранее сообщалось о том, что родственники новобранца, умершего от простуды в Петербурге, попросили возбудить уголовное дело.(Майя Брик,Gazeta.SPb)

В Смольнинском районном суде Петербурга состоялись прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника филиала «Больница №1» ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 78 Федеральной службы исполнения наказаний» Дмитрия Иванова, обвиняемого в халатности, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.