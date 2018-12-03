В Санкт-Петербурге закрыли мясное предприятие “Ленторг” на 45 дней за антисанитарию (фото)

В Санкт-Петербурге инспекторы Россельхознадзора на 45 дней закрыли ООО “Ленторг”, которое производит мясную продукцию, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре 21 января.





Сотрудники нашли несколько грубых нарушений на предприятии при проверке: на производстве царила антисанитария, склады и бытовые помещения почти не убирали. Инспекторы опасаются,что продукция, попадающая на прилавки магазинов, может быть заражена опасными организмами, сообщили в ведомстве.





Экспертиза показала наличие посторонних, потенциально вредных веществ в мясе предприятия. При этом на заводе не совпадают показатели поступающего сырья и получаемой продукции. Выборгский суд постановил, что предприятие закрывают на полтора месяца, сообщили в ведомстве.