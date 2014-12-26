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БК «Спартак» проведет первый домашний матч в 2019 году
18:39
Тэги: бк спартак, баскетбол, Захар Пашутин
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