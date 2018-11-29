В Роспотребнадзоре призвали жителей Петербурга отказаться от алкоголя в морозы — и побольше есть





Сотрудники ведомства призвали отказаться от курения и алкоголя, последний вызывает серьезную потерю тепла — ощущение тепла только кажущееся.





В Роспотребнадзоре рекомендуют не носить тесную одежду — не будет как следует циркулировать кровь. Конечно, нельзя забывать дома перчатки и шарф — а школьники должны помнить, что забытая шапка не делает их сильными и независимыми в глазах окружающих.





Важно вовремя есть — в конце концов, калории — это тепло для человеческого тела. Если человек все-таки замерз, ему стоит зайти в помещение, выпить кофе — лучше с булочкой. Особое внимание нужно уделить детям, пожилым людям, животным, сообщили в ведомстве.





Сегодня в городе -17 градусов. Потепления, по данным Яндекс.Погоды, можно ждать через неделю.





В Роспотребнадзоре напомнили жителям Санкт-Петербурга об опасности сильных морозов, сообщили в ведомстве 21 января.