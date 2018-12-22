На стройке в Парголово металлоконструкция обрушилась на автомобиль





«В Парголово на Тихоокеанской 1к3,на стройке обрушилась металлоконструкция,все целы, одна машина пострадала», - сообщили очевидцы в группе социальной сети «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербурга».





«Еще недостроили а уже рушится», - комментируют произошедшее пользователи Сети.



«Этот дом там уже сколько лет построить не могут... Только на скок помню в начале 18 начали быстренько застраивать», - пишет пользователь Сети





Ранее сообщалось о том, что огромные куски штукатурки рухнули на автомобиль, в котором находился его владелец. (Майя Брик,Gazeta.SPb)













Фото: "ЧП и ДТП Петербурга"















В Парголово на Тихоокеанской улице №1к3 обрушилась металлоконструкция. В результате происшествия никто не пострадал, но один автомобиль получил повреждения.