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На стройке в Парголово металлоконструкция обрушилась на автомобиль
18:17
Тэги: металлоконструкция , парголово, стройка
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