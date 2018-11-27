WhatsApp запрещает отправлять одно сообщение более пяти адресатам — чтобы не было слухов





Введенное ограничение касается всех пользователей приложения — в компании отметили, что это поможет бороться с недостоверной информацией и слухами.





Мессенджер появился в 2009 году, по данным в сети количество использующих приложение перевалило за 1 млрд человек. Приложение борется за первое место по популярности в России с Viber.





Мессенджер WhatsApp накладывает ограничения на пересылку сообщений, сообщили в компании 21 января. Количество адресатов, которым пользователь может отправить одно и то же сообщение, сократилось от 20 до 5.