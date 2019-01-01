В Горэлектротрансе выводят на дороги все резервы спецтехники для уборки снега в Петербурге





Проблема уборки заключается в том, что трамвайные пути и остановки нужно готовить к утру ночью — а это означает, что у служб есть только 5 часов от конца до начала движения чтобы убрать 210 км путей.





В Горэлектротрансе планируют вывести на дороги весь резерв специальной техники: самосвалы, погрузчики и снегоочистительные вагоны, сообщили в Горэлектротрансе.





Инспекторы Горэлектротранса не удовлетворены работой подрядных организаций по уборке снега в выходные 19-20 января, сообщили в Горэлектротрансе. Примерно 15% работ были выполнены некачественно.