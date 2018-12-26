Смольный расторгает контракты с «Метростроем»

Причиной расторжения контрактов стало грубое неисполнение со стороны генеральной подрядной организации условий госконтрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ. Все это привело не только к срывам сроков строительства новых станций метрополитена, но и к неоднократным задержкам выплат зарплат рабочим, сообщили Gazeta.Spb в администрации правительства Петербурга.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что к онтракт между правительством Петербурга и компанией «Метрострой» по завершению строительства Фрунзенского радиуса может быть расторгнут из-за срыва сроков. В ноябре прошлого года бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поставил под сомнение эффективность работы «Метростроя». Он отметил, что город предоставил компании все необходимые условия для работы на участке.Но компания не может получить аванс из-за того, что у нее нет банковской гарантии.



