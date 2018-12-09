Питерский завод Nissan заключил специнвестдоговор с Минпромторгом в составе «Автоваз» на 12 млрд рублей

Среди сторон, поставивших подписи на договоре фигурирует и компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», которая занимается управлением завода Nissan в Санкт-Петербурге. Также одной из сторон соглашения стало правительство Северной столицы. Какой именно объем средств пойдет на развитие в Петербурге и как именно они будут вложены компании держат в тайне., сообщили в «Автоваз».

В декабре 2018 года, Максим Мейксин, на тот момент глава комитета по промышленной политике, заявлял о том, что на нужды петербургского завода Nissan, может быть направлено около 12 млрд рублей.

Напомним, что компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA 2018 года выпуска. (Егор Сомкин, GazetaSPb)

