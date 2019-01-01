На оранжевой ветке метро Санкт-Петербурга на пути свалилась тележка с продуктами





Поезда перестали курсировать от Спасской до “Площади Александра Невского”. Как выяснилось позже на пути упала тележка с продовольствием одного из посетителей метро, сообщили в подземке. На устранение препятствий ушло 10 минут — поезда не ходили с 16:40 до 16:50.





Неизвестно, оштрафуют ли владельца тележки за причиненные неудобства — вероятно, это зависит от ее габаритов. Сейчас метро работает как обычно.





В Санкт-Петербурге движение поездов на Правобережной линии метро прервалось на 10 минут днем в понедельник 21 января, передали в метрополитене Санкт-Петербурга.