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На Дворцовой площади пройдет «Парад Памяти»
17:14
Тэги: парад, дворцовая площадь, блокада ленинграда
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