К вечернему часу пик пробки в Санкт-Петербурге в начале рабочей недели достигнут 9 баллов





Уже сейчас в 17:15 сервис оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов, а к 18:00 показатель вырастет до 8-9. Самые серьезные заторы в городе фиксируют на Старопетегофском пр. и пр. Римского-Корсакова, ул. Глинки, на подъездах к Большеохтинскому мосту, Лесном пр., Энгельса и других магистралях.





К вечеру в понедельник 21 января дорожные пробки в Санкт-Петербурге достигнут 9 баллов по информации сервиса Яндекс.Пробки. К этому привели сильные снегопады на прошлой неделе: дорожные службы города не справляются с объемами работы.