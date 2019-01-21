В поселке Бугры полицейские нашли продавцов жидкости для мытья стекол с метанолом (фото)





Полицейские нашли продавцов запрещенной продукции в пос. Бугры Всеволожского района. В жидкости для мойки автомобильных стекол нашли метанол или метиловый спирт. При этом использовать его для производства товаров запретили более 10 лет назад: с 2007 года он включен в реестр ядовитых веществ. Полицейские забрали с собой 1000 канистр по 5 л каждая — их отправят на склад конфискованного товара.









Фото: ГУ МВД Напомним, в Шушарах нашли бананы с кокаином .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)Фото: ГУ МВД

В Ленинградской области полицейские нашли 5 т стеклоомывающей жидкости с запрещенным веществом, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области 21 января.