В Петербурге прокуратура нашла в деятельности психоневрологического интерната нарушения требований закона о закупках

В ходе проверки выяснилось, что СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 2» допустило нарушения законодательства о контрактной системе – в проектах госконтрактов отсутствуют условия, касающиеся их оплаты – а именно об уменьшении суммы, подлежащей оплате заказчиком, на размер налогов и сборов, а включены условия, которые поставщик фактически не мог исполнить.





В отношении заместителя директора Интерната возбуждены два дела об административном правонарушении. Решением УФАС России Петербургу он привлечен к административной ответственности в виде штрафа.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в Петербурге прокуратура потребовал а устранить нарушения закона в деятельности психоневрологического интерната. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Прокуратура Петродворцового района провела проверку соблюдения подведомственными учреждениями администрации района законодательства о размещении заказов, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.