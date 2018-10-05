В “Партии Роста” поддержат Любовь Совершаеву на посту вице-губернатора Санкт-Петербурга





Дмитриева считает, что полпредство президента по Северо-Западу, где работала Совершаева, было последним местом, в которое можно обратиться с жалобой о несправедливых выборах в Санкт-Петербурге 2014 года, сообщает “Фонтанка”.





Максим Резник, депутат “Партии Роста” отказался поддерживать Совершаеву, так как не готов выступить за кандидата Беглова, сообщает издание.





“Партия Роста” появилась в 2016 году на базе фракции “Правого дела”, появившегося в 2008 году. Лидер — Борис Титов. Основной фокус деятельности партии - экономическая политика России.





Фракция “Партия Роста” одобрит Любовь Совершаеву, чью кандидатуру предложил на пост вице-губернатора Александр Беглов, сообщает “Фонтанка” цитируя лидера фракции Оксану Дмитриеву 21 января.