Суд остановил без изменений приговор совладельцу компании Redmond





Ранее она была признана виновной в уклонении от уплаты налогов. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.





Суд установил, что Желяскова в течение пяти лет уклонялась от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.





Ее соучастниками являлись ООО "Торговой Дом "Прожектор", ООО "Вайт", ООО "Интербалт", ООО "Мегаполис", ООО "Промавтоматика", ООО "ТК "Евразия", ООО "Фактория" с которыми заключались подложные договоры поставки товара.



В результате махинаций Желясковой удалось уклониться от уплаты налогов на сумму 928 млн рублей и налога на прибыль на сумму в размере одного млрд рублей.





Желяскова вину признала. Дело слушалось в особом порядке. Желяскова частично возместила ущерб в размере 350 млн рублей, что МИ ФНС посчитало незначительным.





Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор Московского районного суда Петербурга в отношении совладельца компании Redmond Дианы Желясковой, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.