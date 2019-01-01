Захарова и Чубайс продолжили полемику в социальных сетях об экономических достижениях России





Чубайс описал свою работу в правительстве в начале 90-ых годов, кризис, дефицит, и рассказал, как в Санкт-Петербурге на заседании решали, на сколько дней городу хватит мяса. При этом, по мнению Чубайса, благодаря созданной рыночной экономике, в России прекратилась гиперинфляция и дефицит.





Захарова написала в социальной сети, что ответ Чубайса не содержит ответа на ее вопрос: почему он считает Россию бедной страной. Ссылаясь на “Википедию”, Захарова заявила Чубайсу, что кризис в России 1998 года — результат экономической политики правительства, в которое входил Чубайс, написала Захарова в соцсети.









Анатолий Чубайс и Мария Захарова продолжили в Интернете полемику об экономических достижениях России. Напомним, гендиректор “Роснано” заявил в эфире “Эхо Москвы”, что Россия — бедная страна, а официальный представитель МИД с ним не согласилась в своем Facebook. Теперь Чубайс пояснил, что он имел в виду на своей странице в социальной сети.